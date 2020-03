Est-il possible de «s’auto-contaminer» en touchant son téléphone portable?

Le téléphone est l’objet que nous touchons le plus dans la journée. Rendrait-il toutes les autres mesures d’hygiène inutiles, comme le lavage des mains? Quel est son rôle dans la propagation du coronavirus? Didier Pittet, infectiologue, a répondu à ces questions auprès de France Info.

Grand absent des mesures phares d’hygiène en cette période d’épidémie, le téléphone portable est pourtant l’objet que nous manipulons le plus au quotidien. Il contient d’ailleurs jusqu’à 10 fois plus de bactéries qu’une lunette de toilettes. Le coronavirus pourrait-il s’y trouver? Pourrions-nous être contaminés en touchant notre smartphone? L’infectiologue et épidémiologiste suisse Didier Pittet, interrogé par France Info, a livré quelques explications.

«Un virus peut survivre sur un téléphone comme dans l'environnement en général», a-t-il affirmé, ajoutant que «des gens feront des prélèvements sur des téléphones et trouveront forcément des virus». Une étude publiée dans le Journal of Hospital Infection a ainsi rapporté que le coronavirus pouvait survivre jusqu’à neuf jours sur des surfaces comme le métal, le verre ou le plastique.

Suivre les mesures d’hygiène

Cependant, le spécialiste souligne qu’il n’y a pas encore «d’étude sur le rôle des portables dans les épidémies», et que ce genre de recherches n’est pas la priorité des laboratoires. Selon lui, il est théoriquement possible de «s’auto-contaminer» en touchant son téléphone, puis en portant ses doigts dans sa bouche et son nez, un geste que beaucoup font sans même s’en rendre compte.

Il recommande donc de suivre d’autant plus les mesures d’hygiène, à savoir le lavage des mains, mais aussi du téléphone. Il faut ensuite tenter d’éviter de porter les mains à son visage, ce qui pourra faire «une différence évidente dans la propagation de ce virus».

Quel produit utiliser pour nettoyer son téléphone?

«Les mêmes qui sont efficaces pour désinfecter les autres surfaces, conseille Didier Pittet, à condition qu’ils soient supportés par l’appareil». Pour cela, une petite quantité de gel hydroalcoolique, dont cet infectiologue a inventé la formule, sur un tissu en microfibres. Des produits prévus spécialement à cet effet, comme ceux pour nettoyer les lunettes, sont habituellement vendus en grande surface. Le fabricant Apple conseille quant à lui des lingettes imprégnées d’alcool à 70%.