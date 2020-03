Le coronavirus reprend en Chine avec le retour des rapatriés chinois d’autres pays

Les Chinois regagnent le pays en masse après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la pandémie de Covid-19, devenant la principale menace épidémiologique du pays, selon les autorités.

De nombreux Chinois se trouvant dans des pays où la situation épidémiologique est défavorable essaient maintenant de revenir dans leur pays. Les cas d'infection par coronavirus ainsi rapportés représentent la principale menace pour les grandes villes comme Pékin et Shanghaï.

La recherche de billets d'avion sur la plateforme de la plus grande agence de voyages en ligne de Chine, Ctrip, montre que du 18 au 22 mars, il n'y a pas de vol directs de Moscou à Pékin. Le vol peut être effectué avec escales à travers des pays tiers. Le coût d’un billet pour le vol direct d'Aeroflot entre Moscou et Pékin le 23 mars est d’environ 13.200 yuans (environ 1.680 euros), le billet avec deux escales entre Milan à Pékin coûte près de 22.000 yuans (2.800 euros).

De nouveaux cas en Chine

Au cours des dernières 24 heures, sur 21 nouveaux cas enregistrés en Chine, 20 ont été rapportés, dont neuf à Pékin, trois à Shanghaï, et un dans chacune des provinces du Guangdong, du Zhejiang, du Shandong, du Yunnan, du Jiangxi et de la région autonome du Guangxi-Zhuang. Le seul nouveau cas interne a été enregistré à Wuhan. Au total, 143 cas rapportés depuis l’extérieur du pays ont été enregistrés en Chine, fait savoir le Comité national de santé.

En raison de la multiplication de cas où les voyageurs ont pris des médicaments anti-inflammatoires avant le vol, les autorités de la capitale chinoise ont renforcé les règles d'entrée. Elles ont en effet décidé de placer obligatoirement en une quarantaine de 14 jours , dans des hôtels réservés, tous les passagers venant de l'étranger -à l'exception d'une petite catégorie de personnes-, le tout à leurs frais, rapportent les médias chinois.

La situation épidémiologique

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré le 11 mars que la propagation de la Covid-19 dans le monde avait un caractère pandémique.

Le Comité national de santé chinois a annoncé le 12 mars que le pic de l'épidémie avait été passé.

Depuis la détection du nouveau type de coronavirus en décembre dernier en Chine, qui est considérée comme son berceau, il a déjà touché plus de 80.000 personnes et en a tué plus de 3.200 en Chine, ainsi que plus de 180.000 infectés et environ 7.400 morts dans le monde entier, selon le dernier bilan.