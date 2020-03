Un prototype de vaccin contre le Covid-19 pourrait voir le jour en Russie d’ici trois mois

L’Université d’État de Moscou développe un prototype de vaccin contre le nouveau coronavirus en se basant sur une technologie moderne et unique dont elle dispose et qui repose sur les virus de plantes.

Un prototype de vaccin contre le nouveau coronavirus -qui a fait à ce jour plus de 8.000 victimes confirmées à travers la planète- pourrait être prêt d’ici trois mois, a confié à Sputnik Olga Karpova, docteur ès biologie et directrice de la chaire de virologie de l’Université d’État de Moscou. Et d’attirer l’attention sur le fait qu’il ne s’agira pas du vaccin mais d’un prototype.

«La différence est fondamentale. Oui, un prototype de vaccin, un échantillon, qui passera les tests conformément aux règlements, pourra être créé dans les trois mois», a-t-elle indiqué.

Une remède à base de plantes?

Le médecin expliqueque le prototype est créé par la chaire de virologie à base de virus de plantes. «C’est fondamental, il s’agit d’une technologie absolument novatrice et unique, elle appartient à l’Université d’État de Moscou».

Nouvelle pandémie

Évoquant les délais, elle explique qu’ils dépendent non seulement des scientifiques, mais aussi du financement et de la participation d’autres organisations qui rejoindront le travail. En outre, détaille-t-elle, il existe une règle de tests précliniques et cliniques, ajoutant que si nécessaire, la période pouvait être révisée par les organismes compétents.

Reconnu par l’OMS comme pandémie, le Covid-19 a déjà été dépisté chez plus de 200.000 personnes à travers la planète.

En début de semaine, les États-Unis ont annoncé avoir effectué un premier essai clinique d’un vaccin contre le coronavirus.