La durée de vie du coronavirus sur différentes surfaces révélée par des scientifiques

Des scientifiques ont dévoilé le temps pendant lequel le coronavirus pouvait rester dangereux sur différentes surfaces, relate le New England Journal of Medicine.

Le nouveau coronavirus survit sur la plupart des surfaces pendant environ 72 heures, selon des scientifiques qui ont publié les résultats de leurs recherches dans le New England Journal of Medicine.

Les chercheurs ont comparé la façon dont le virus SARS-CoV-2, qui a provoqué la pandémie, et son prédécesseur SARS-CoV-1, se propagent dans des conditions différentes. Il s'avère que les deux virus fonctionnent presque de la même manière. Leur vitalité est plus longue sur les surfaces plastiques et l'acier inoxydable que sur le cuivre et le carton.

En outre, il est également noté que les virus peut rester jusqu'à trois heures en suspension dans l'air. Cela confirme que le coronavirus peut se transmettre par voie aérienne, en ont conclu les experts.

La pandémie

La semaine dernière, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que la propagation du Covid-19 avait un caractère pandémique. Selon le dernier bilan, plus de 200.000 personnes ont été infectées dans le monde, pour environ 8.000 morts.