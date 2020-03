La liste des symptômes du coronavirus dressée par des personnes guéries

Une liste des symptômes du coronavirus décrits par des personnes qui ont guéri de la maladie a été dressée par le quotidien Times of India. Douleurs, fatigue et manque d'appétit mais aussi l'impression de perdre connaissance font partie de cette liste.

L'infection Covid-19 a été déclarée pandémique et a mené à un confinement quasi généralisé. Le virus se présente avec des symptômes pareils à une grippe ou une pneumonie qui incluent de la fièvre et une toux sèche.

Alors que les médecins à travers le monde cherchent toujours un vaccin contre le nouveau virus, les personnes qui en sont guéries ont raconté les symptômes qu’elles ont eus au tout début. Le Times of India a dressé une liste des symptômes les plus souvent rencontrés.

Différentes douleurs et de la fièvre

Parmi les premiers symptômes au début de la maladie, les personnes guéries ont nommé des douleurs aux sinus, de la tension dans les oreilles, des maux de tête, ainsi qu’une sensation de brûlure dans les yeux. Quelqu’un confie au quotidien qu’il a été hospitalisé aux États-Unis avec un mal de tête dont la douleur sur une échelle de 10 était de 15.

La fièvre est toujours l'un des premiers symptômes à être identifié. Beaucoup de patients ont connu seulement une fièvre sans le moindre commencement de problèmes respiratoires ou de toux et ont été testés positifs au Covid-19 par la suite.

Douleurs corporelles et dans les poumons

Des douleurs corporelles sont un autre symptôme qui peut accompagner une infection au nouveau virus. Les personnes infectées au coronavirus subissent une forte douleur corporelle. Elle n'est pas limitée aux oreilles et la poitrine, mais aussi aux bras et aux jambes. Cela peut être une raison de la fièvre causée par l'infection. Le stress et la tension s'ajoutent aussi à ces maux. Elizabeth Schneider, habitante de Seattle, a expliqué que les premiers symptômes qu'elle avait connus étaient des maux de tête sévères, avec une très forte fièvre.

Si vos poumons émettent un son étrange quand vous respirez, cela pourraient être un symptôme de pneumonie. Le son, qui ressemble à celui fait par du papier, peut être provoqué par un liquide dans vos poumons qui est lié au coronavirus.

Fatigue et manque d'appétit

Fatigue et manque d'appétit font également partie de la liste des symptômes les plus répandus de l'infection au coronavirus. La fatigue est un symptôme commun pendant la grippe. Il est recommandé de se reposer autant que vous le pouvez. Jaimuay Sae-Ung, la première Thaïlandaise à avoir été infectée avec le virus, était toujours fatiguée et ne pouvait pas manger. Elle a aussi raconté qu'elle n'a jamais voulu manger quand elle avait le coronavirus.

Douleur thoracique et l'impression de perdre connaissance

Une douleur thoracique et une toux persistante figurent également parmi les premiers symptômes causés par le nouveau coronavirus.

Qui plus est, le fait d'avoir l'impression de perdre connaissance fait également partie de cette liste. Le virus épuise la personne infectée et cette dernière peut avoir l'impression d'être toujours sur le point de perdre connaissance.