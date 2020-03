Des scientifiques russes mettent au point trois prototypes de vaccin contre le Covid-19

Plusieurs prototypes de vaccin contre le nouveau coronavirus ont déjà été mis au point en Russie, annonce l'Agence fédérale médico-biologique russe (FMBA) via son service de presse.

«Aujourd'hui, la FMBA de Russie a créé trois prototypes de vaccin, qui sont des protéines recombinantes basées sur les épitopes de la protéine S de surface du SARS-CoV-2, et a lancé des recherches sur l’immunogénicité sur les souris», informe-t-elle.

Les résultats des premières études sont attendus en juin alors que la deuxième phase devrait être achevée au début du troisième trimestre.

Quand le vaccin sera-t-il prêt?

Selon la directrice de l’agence, le vaccin pourrait être prêt dans 11 mois dans le cadre du protocole de l’OMS qui permet de sauter plusieurs étapes d’essais.

«Les premiers résultats des essais du vaccin contre le Covid-19 devraient être reçus en juin 2020 et la deuxième phase devrait être achevée au début du troisième trimestre de cette année. Les études précliniques prendront jusqu'à six mois, et la première phase de recherche clinique prendra environ cinq mois. Les deuxième et troisième phases de la recherche clinique peuvent prendre jusqu'à 15 mois, mais si le protocole de l'OMS est appliqué, il est possible de sauter les études cliniques des phases II à III. Ainsi, dans 11 mois, nous pourrons avoir le vaccin prêt», a déclaré Veronika Skvortsova, citée par le service de presse de l’agence.

Le Centre national de recherche en virologie et biotechnologie Vector est également chargé de l’élaboration du vaccin. Les essais sur les animaux de laboratoire, y compris des primates, ont aussi débuté. Après les études, les scientifiques identifieront les prototypes les plus prometteurs et les plus sûrs.

Selon le service de presse de la FMBA, la confirmation de l’efficacité du vaccin pourrait être facilitée par l’accès à la souche du coronavirus, car il sera possible de tester l’action du prototype sur le modèle in vitro.