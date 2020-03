Près de 400 morts en Espagne en 24 heures à cause du Covid-19, selon le ministère de la Santé

Près de 400 personnes sont mortes en Espagne en 24 heures à cause du coronavirus, a fait savoir le 22 mars le ministère espagnol de la Santé.

Au moins 28.572 cas de contamination au Covid-19 ont été recensés dans le pays et 2.575 patients s’en sont remis, précise le ministère. La communauté de Madrid est la plus touchée avec 9.702 malades.

Le nombre de contaminés recensés a augmenté de 3.600 en un seul jour. 1.720 personnes sont mortes dans ce pays depuis le début de la pandémie. Samedi matin, les chiffres se montaient à 24.926 malades et 1.326 morts.

Le virus dans le pays

L’Espagne est le deuxième pays le plus touché après l’Italie en Europe et le troisième au monde après la Chine et l’Italie. Il est aussi le troisième quant au nombre de morts, également après la Chine et l’Italie.

La veille, le Premier ministre Pedro Sanchez, dont la femme est infectée par le coronavirus, a déclaré que son pays avait adopté des mesures strictes face à l’épidémie, et a averti que le nombre de contaminés et de victimes augmenterait dans les jours à venir.