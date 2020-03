Ce qu’il ne faut pas manger pour garder le cœur en bonne santé

Pour rester en bonne santé cardiovasculaire, il faut non seulement penser à ce que nous devons faire, mais aussi à ce que nous devons éviter. Sur le plan de l’alimentation, il faut non seulement privilégier les aliments bons pour la santé cardiaque, mais aussi éviter ceux qui sont nocifs, relate La Vanguardia.



La liste, élaborée par le quotidien, des pires denrées pour le cœur s’ouvre par la viande rouge très riche en graisses saturées et dont la consommation doit être limitée. Celle-ci doit être remplacée par des graisses mono et polyinsaturées contenues dans l'huile d'olive extra vierge, les noix, les graines, l'avocat et le poisson comme le saumon. La viande blanche ou maigre (sans graisse visible) est également recommandée.





Pizzas et boulettes précuisinées

En outre, il faut éliminer les produits de boulangerie typiques du supermarché, mais aussi les biscuits, les collations et les céréales pour le petit déjeuner, de la même manière que les plats pré-cuisinés (boulettes, croquettes, pâtes, pizzas). Cette nourriture a une forte teneur en acides gras trans dont la consommation est liée à l'augmentation du «mauvais» cholestérol, au surpoids ou au diabète de type 2.

Boissons énergisantes et alcool

Les boissons énergisantes sont formellement déconseillées car elles contiennent non seulement de grandes quantités de caféine, mais aussi des sucres et des additifs qui ne sont pas recommandés. Ces boissons produisent un effet excitant sur le système nerveux capable de provoquer des problèmes du myocarde.

Les experts du quotidien recommandent également de réduire la consommation de sel. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise ainsi de suivre une norme quotidienne de 2 grammes, tandis que l'American Heart Association (AHA) conseille de la réduire à 1,5 gramme cette consommation journalière pour éviter les risques de maladies cardiovasculaires dues à l’hypertension.

Les spécialistes estiment qu’il est nécessaire de renoncer à l’alcool car celui-ci augmente sensiblement les risques d’arrêt cardiaque.



Il est également recommandé de réduire la consommation de beurre et de crème.



«Avoir un mode de vie sain pour le cœur signifie, de manière générale, suivre un régime méditerranéen et faire de l'exercice physique aérobic pendant 45 minutes par jour», résume le cardialogue Juan Pablo Canepa.