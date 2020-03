«Ça va être pire» aux USA: le chirurgien général du pays tire la sonnette d’alarme quant au Covid-19

Avec 499 morts et plus de 41.000 cas de contamination, les États-Unis sont devenus l’un des pays les plus touchés par la pandémie. Et ce n’est là que le début, prévient le chirurgien général du pays Jerome Adams sur la chaîne NBC.

«Je veux que l'Amérique comprenne: cette semaine, ça va être pire», a-t-il déclaré le 23 mars. Et d’ajotuer:

«Nous avons vraiment, vraiment besoin que tout le monde reste à la maison. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font les bonnes choses, mais nous savons que de nombreuses personnes croient que cela ne peut pas leur arriver.»

Plus de 16.000 décès dans le monde

Donald Trump semble lui avoir emboîté le pas, déclarant plus tard dans la journée: «Ça va certainement s’aggraver».

Le nouveau coronavirus a fait au moins 16.146 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, d’après un bilan établi par l'AFP lundi 23 mars à 19h00 GMT à partir de sources officielles. L'Italie compte 6.077 morts pour 63.927 cas. La Chine, berceau de la pandémie, dénombre 3.270 décès pour 81.093 cas.

Les pays les plus touchés après l'Italie et la Chine sont l'Espagne (2.182 morts, 33.089 cas), l'Iran (1.812 morts, 23.049 cas), la France (860 morts, 19.856 cas), et les États-Unis (499 morts, 41.511 cas).