Est-il possible de rapporter le coronavirus chez soi avec ses chaussures?

Le Covid-19 peut survivre à l’extérieur sur différentes surfaces et pendant plusieurs jours. Il existe donc la probabilité de l’importer chez soi avec ses chaussures, fait savoir le Huffington Post Australia.

Ce risque augmente si la personne marche dans des lieux particulièrement peuplés, comme les transports en commun ou le lieu de travail, indique le médecin généraliste Georgine Nanos, citée par le quotidien.

D’après des études menées sur les propriétés du coronavirus lorsqu’il est présent sur des matières semblables à celles qui constituent certaines chaussures et à température ambiante, sa longévité peut être rallongée de cinq jours, voire plus, assure la spécialiste en maladies infectieuses Mary E. Schmidt à laquelle se réfère le quotidien.

Comment le virus peut-il être transporté?

Des gouttelettes porteuses du coronavirus peuvent atterrir sur les chaussures. Or, certaines matières synthétiques, comme le spandex, favorisent la survie du virus, dit Carol Winner, spécialiste en santé publique, qui cite une recherche de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

De plus, l’infection peut se transmettre par les semelles, «vivier d’encore plus de bactéries, de champignons et de virus que la partie supérieure d'une chaussure», explique l’urgentiste Cwanza Pinckney citée par le Huffington Post.

Selon une étude publiée par Charles Gerba, microbiologiste et professeur à l’Université d'Arizona, les semelles sont généralement faites de matériaux non poreux, tels que des composés de caoutchouc, de cuir et de PVC, et peuvent transporter des niveaux élevés de bactéries.

Faut-il enlever les chaussures?

Carol Winner conseille ainsi d’enlever ses chaussures avant d’entrer chez soi. «Cela peut aider à empêcher le virus de pénétrer» chez vous, prévient-t-elle. Enfin, il faut surtout ne pas oublier de se laver les mains après avoir touché ses chaussures.

Néanmoins, la contagiosité du Covid-19 via ce mode de transmission et son comportement dans des conditions météorologiques différentes restent à définir.