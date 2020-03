Une biologiste fait le point sur les chances d'un vaccin de vaincre le Covid-19

Le développement d’un vaccin contre le nouveau coronavirus a 100% de chances d’être mis au point. Mais personne ne sait encore quand, a déclaré à Sputnik Ancha Baranova, docteur en sciences biologiques et professeure à l’École de biologie des systèmes de l’Université George Mason, aux États-Unis.

«Les chances qu'un vaccin soit inventé et qu'il fonctionne sont de 100%. La seule question est de savoir quand il sera fait, à quel horizon temporel: à court, moyen ou long terme».

Selon elle, il existe cinq principaux vaccins avec, parmi eux, un grand nombre de sous-types, et «constamment quelque chose de nouveau est inventé».

Mme Baranova a souligné que tous les pays du monde à en avoir la possibilité tentaient de fabriquer une dizaine de vaccins.

«On ne peut pas prendre un médicament, qui est un peu comme un vaccin, et le donner aux gens. On doit savoir qu'il agit et qu'il n'y a pas d'effets secondaires forts», a-t-elle ajouté.

De 12 à 18 mois sont nécessaires

La professeure a souligné que le directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, Anthony Fauci, avait évoqué une période de 12 à 18 mois pour la création d’un vaccin contre le Covid-19.

Le coronavirus dans le monde

Selon le dernier bilan en date, plus de 532.200 personnes ont été contaminées par le Covid-19 et plus de 24.000 sont décédées dans le monde entier.

Plusieurs pays sont confinés pour éviter la propagation du coronavirus.