Peut-on attraper le coronavirus par la ventilation? Un virologue explique

Alors que des milliers de personnes partout dans le monde sont confinées à leur domicile à cause du Covid-19, la question de la propagation du virus via la ventilation s’impose. Interrogé à ce sujet sur les ondes d’une station radio russe, le virologue Gueorgui Vikoulov a exclu une telle possibilité.

«Il s'agit d'une infection aéroportée. Si une personne tousse ou éternue, des agents pathogènes apparaissent dans un rayon de trois mètres. Mais le virus ne circule pas dans la ventilation, il ne faut pas la scotcher», a-t-il déclaré.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le stade de la pandémie pour le nouveau coronavirus le 11 mars. Un dernier bilan de sa propagation fait état d’environ 572.040 personnes infectées dans 183 pays et territoires et de plus de 26.600 morts.