L’OMS désigne le facteur essentiel pour bien soigner les contaminés à l’hôpital

La première chose à faire pour un infecté placé à l’hôpital est de l’oxygéner très rapidement en plus de la prise de médicaments, a indiqué la représentante de l’OMS en Russie.

Pendant le traitement hospitalier des patients atteints du Covid-19, il est primordial de les alimenter en oxygène, a déclaré la représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Russie, Melita Vujnovic.

«C’est surtout [donner, ndlr] de l’oxygène le plus vite possible à ceux qui sont hospitalisés. C’est beaucoup plus important. Il ne faut pas compter sur les comprimés», a-t-elle annoncé pendant son intervention en ligne lors du forum «Les 20 prochaines années».

Vu que le Covid-19 est «assez perfide et s’adapte facilement», force est de constater que les personnes de tous les âges sont exposées au danger, même les jeunes:

«Le coronavirus dépasse tous les âges, les cas de décès et de contamination sont présents chez les jeunes», a indiqué Mme Vujnovic. Et d’ajouter que les personnes les plus vulnérables sont celles qui souffrent d’autres pathologies.

Le bilan mondial

L’Organisation mondiale de la Santé a déclaré le 11 mars la propagation du coronavirus pandémique. Selon le bilan du 28 mars, plus de 512.000 cas de contamination ont été confirmé dans 202 pays. Plus de 23.000 personnes sont décédées.