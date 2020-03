Un épidémiologiste nomme un moyen pour ralentir la propagation du coronavirus avant la création d’un vaccin

Endiguer la propagation du coronavirus avant la fabrication d’un vaccin est possible, a indiqué un épidémiologiste au média russe Vechernyaya Moskva. Il faut notamment instaurer un confinement universel et informer la population sur l’ampleur de la pandémie.

L’épidémiologiste Mikhail Favorov a livré sa vision au média russe Vechernyaya Moskva quant aux mesures pouvant arrêter la propagation du Covid-19.

Rester à la maison

Il a comparé la situation actuelle avec l'épidémie du SRAS de 2002 et a fait remarquer que les autorités chinoises n’avaient pas pris les mesures nécessaires à l’époque. Récemment, la Chine a en revanche mis en oeuvre des méthodes plus strictes, ce qui a permis au nombre de cas de diminuer.

Par conséquent, selon le spécialiste, il est important de bien informer la population sur la propagation du virus, de rester à la maison et d'annuler tous ses voyages.

«Ignorer de telles maladies dangereuses ne reste pas sans conséquences. L’Italie, qui a perdu un grand nombre de personnes, est un exemple. L'histoire du Covid-19 s’est transformée en tragédie nationale», a-t-il estimé.

M.Favorov a tenu à souligner que grâce à la bonne organisation de la lutte contre la pandémie celle-ci allait s’amenuiser avant même la fabrication d’un vaccin.

Un régime de confinement à Moscou

Le 29 mars, la mairie de Moscou a annoncé la mise en place d'un régime de confinement pour tous les habitants applicable à partir du 30 mars. Les sortie hors du domicile sont autorisées pour les personnes ayant besoin d’une aide médicale urgente et en cas de menace directe à la vie et à la santé.

Il sera également possible de se rendre au magasin le plus proche ou dans une pharmacie, de sortir ses animaux de compagnie et d’aller à la poubelle. Mais ces déplacements doivent se faire à une distance de 100 mètres maximum du lieu de résidence ou de séjour.

L'état-major opérationnel russe a annoncé le 30 mars un total de 1.836 cas de coronavirus en Russie. Les dernières 24 heures ont été marquées par 302 nouveaux infectés, dont 212 à Moscou, un mort et deux guérisons.