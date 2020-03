Un avion russe contenant 30 respirateurs artificiels arrive à son tour en Italie - vidéo

Après que quinze avions des Forces aérospatiales russes ont déjà atterri en Italie pour y amener des brigades de virologues et de l’équipement, un autre appareil vient d’arriver dans le pays.

«Aujourd'hui, le 30 mars, un autre avion russe est arrivé à Vérone avec 30 respirateurs artificiels et du matériel médical qui ont été transférés au Service de la protection civile italienne», a indiqué le consulat général de Russie à Milan sur sa page Facebook.

Plus d’une centaines de spécialistes russes

C’est suite à un entretien téléphonique entre le Président russe et le Premier ministre italien que l’aide a été accordée à ce pays en proie à la pandémie.

Plus d’une centaine de spécialistes sont arrivés le 25 mars à Bergame, l’une des villes les plus touchées. L'Italie, qui a enregistré 97.689 infectés et 10.779 décès, présente à ce jour le bilan le plus lourd d’Europe pour ce qui est des cas mortels.

Les virologues et épidémiologistes russes ont déjà commencé leur travail, comme l’a montré la télévision italienne dans un reportage.