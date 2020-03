Un médicament français contre le Covid-19 soumis aux tests en Russie

Un médicament contre la polyarthrite rhumatoïde du groupe français Sanofi, qui passe des tests cliniques aux États-Unis depuis la semaine dernière en tant que médicament contre le coronavirus, sera également testé en Russie, dans plusieurs pays d’Europe et au Canada, selon l’agence de presse Reuters.

Des essais cliniques du médicament Kevzara (ou sarilumab) doivent prochainement commencer en Russie, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Canada et se déroulent déjà aux États-Unis en vue de vérifier si ce médicament peut contrer le Covid-19, a annoncé le groupe français Sanofi cité par l’agence de presse Reuters.

Ce médicament, développé conjointement par Sanofi et la firme américaine de biotechnologies Regeneron pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, fait partie d’un programme mondial d’essais cliniques pour des malades présentant une forme sévère de la maladie à coronavirus.

Regeneron dirige les essais aux États-Unis et Sanofi s’occupe des tests en dehors du territoire américain.

Quelque 300 patients en état grave ou critique participeront aux essais, d’après l’agence.

Aider les patients souffrant de détresse respiratoire aiguë

Autorisé dans plusieurs pays pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde active, le Kevzara inhibe l’interleukine 6 (IL-6) qui pourrait jouer un rôle dans la réponse immunitaire inflammatoire à l’origine du syndrome de détresse respiratoire aiguë observé chez les patients présentant une forme sévère de Covid-19.

Comme la plupart des médicaments, le Kevzara a des contre-indications. Selon un document publié sur le site de Sanofi, le Kevzara peut réduire la capacité de l’organisme à lutter contre les infections, provoquer la neutropénie (baisse du nombre de globules blancs dans le sang) et des complications gastro-intestinales.

Pandémie de Covid-19

Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié de pandémique la flambée de la maladie Covid-19 provoquée par le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2.

Selon les derniers chiffres de l'OMS, plus de 657.140 personnes ont été infectées dans le monde et plus de 30.450 sont décédées au 29 mars.