Des symptômes plutôt rares du Covid-19 énumérés par des chercheurs

Alors que les signes les plus courants du coronavirus sont la toux, la fièvre et l’essoufflement, des spécialistes ont énuméré des manifestations beaucoup plus rares de la maladie. Parmi eux figurent la malaise, les frissons et les douleurs musculaires, indiquent des chercheurs.

Une forte fièvre, une toux sèche et un essoufflement sont les symptômes les plus courants du coronavirus. Mais, selon les informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que celles de plusieurs chercheurs qui se penchent sur le Covid-19, la maladie possède d'autres symptômes plus rares.

Dans son rapport de février, l'OMS révélait ainsi qu’environ 11% des patients atteints du coronavirus avaient signalé des frissons et que 14% s’étaient plaints de douleurs musculaires.

D’après une étude publiée le 20 mars sur le site National Center for Biotechnology Information, dans certains cas, le Covid-19 peut se manifester par un malaise, une désorientation ou un épuisement. Ce dernier fait partie des symptômes atypiques les plus fréquents. La fatigue qui accompagne souvent d'autres symptômes se manifeste rarement en l'absence des symptômes les plus courants, selon le rapport.

Business Insider note pour sa part que les patients développent souvent un sentiment d'inquiétude ce qui relève d'une réaction plutôt naturelle à la maladie.

Le journal ajoute par ailleurs que le nez bouché ou un rhume n'est pas un symptôme révélateur du Covid-19. Citant un rapport de l'OMS, il ajoute que seuls 5% des patients infectés par le coronavirus avaient le nez bouché ou un rhume. Des médecins estiment que dans de nombreux cas, les personnes ayant l'un de ces problèmes sont probablement atteintes d'une autre maladie, telle qu'une allergie. L’hemmage ou le mal de gorge ont également été attribués à des grippes ou des rhumes.

Auparavant, les spécialistes de l’Académie américaine d’ophtalmologie avaient mis en garde contre un nouveau symptôme très rare du Covid-19. Il s’agit d’une inflammation de la muqueuse de l'œil, et donc d’une conjonctivite.

La propagation du coronavirus dans le monde

Le coronavirus, détecté en décembre dernier en Chine, a contaminé plus de 937.500 personnes et en a tuées plus de 47.200 dans le monde.

Pour éviter la propagation du Covid-19, plusieurs pays sont confinés.