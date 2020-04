Le Kremlin répond aux critiques contre l’aide humanitaire russe envoyée aux USA

La coopération internationale en matière de lutte contre le coronavirus est nécessaire, aucun pays ne peut le combattre seul efficacement, a expliqué le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, en commentant l'aide humanitaire envoyée par la Russie aux États-Unis, ainsi que les critiques provoquées par ce geste.

«Il y a toujours une critique de ce genre, mais la coopération internationale dans la lutte contre le coronavirus est une dimension très importante des activités de n'importe quel pays, et une dimension nécessaire, car sans une collaboration internationale, aucun pays ne peut à lui seul lutter efficacement contre le coronavirus», a-t-il déclaré.

L’aide humanitaire

Plus tôt, un avion des Forces aérospatiales russes avec une cargaison de masques de protection et d'équipements médicaux avait atterri à New York. Un accord sur l’envoi de cette aide humanitaire avait été conclu lors d'une conversation téléphonique entre les Présidents Poutine et Trump. Ce geste a provoqué une vague de critiques de la part des internautes russes, pour qui notamment la Russie n'aurait pas dû envoyer du matériel médical aux États-Unis, car il était nécessaire en Russie.