Boire de l'eau pour se protéger contre le coronavirus? Une docteur donne son avis

Se gargariser la gorge, boire une quantité suffisante d’eau...Une docteur turque a expliqué au quotidien Sözcü les bienfaits de l’eau pour la santé et comment celle-ci pouvait aider dans la lutte contre le Covid-19.

L’eau joue un rôle important dans la lutte contre de nombreuses maladies, y compris le coronavirus, a déclaré une spécialiste des maladies internes et de la néphrologie, la docteur Arzu Akgül, auprès du quotidien turc Sözcü.

Selon elle, l'eau est le principal outil de régulation des processus métaboliques dans l’organisme ainsi que du transport des nutriments aux cellules et de l'élimination des déchets.

Elle a souligné que l'eau assurait l'élimination des toxines, régulait la température du corps ainsi que la densité du sang. Sans elle, ces toxines s'y accumuleraient et provoqueraient une lithiase urinaire ou une insuffisance rénale.

Quant au coronavirus, la docteur a indiqué que l'une des mesures de protection contre la contamination était le maintien de l'immunité, ce qui nécessite une alimentation correcte et équilibrée.

«Boire quotidiennement une quantité suffisante d'eau aide à éliminer les toxines de l’organisme, à neutraliser les bactéries et les virus», a-t-elle noté.

Mme Akgül a également ajouté que se gargariser la gorge avec de l'eau salée ou tiède serait bénéfique. D’après elle, il faut boire au moins deux litres d'eau en été et au moins 1,5 en hiver.

Plus d’un million de personnes infectées

Le coronavirus, détecté en décembre dernier en Chine, a touché plus de 1.118.900 humains et en a tués plus de 58.900, selon le dernier bilan en date.

Pour lutter contre la propagation du virus, plusieurs pays sont confinés.