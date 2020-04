Des spécialistes américains commencent à mener des tests d’anticorps contre le coronavirus

Pour déterminer le nombre réel d’Américains contaminés par le Covid-19, le Centre de contrôle et de prévention des maladies s’est mis à réaliser des tests sanguins pour y détecter des anticorps. Les résultats permettront de savoir si une personne a été atteinte, d’identifier celles qui ont guéri et qui sont protégées contre une réinfection.

Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a commencé à effectuer des tests sanguins pour y détecter des anticorps afin de déterminer le nombre de personnes infectées par le coronavirus, y compris celles sans symptômes, a déclaré un responsable du Centre lors d’une conférence de presse samedi 5 avril .

Il s'agit de tests sanguins pour déterminer si une personne a été contaminée , s'est rétablie et est immunisée contre une réinfection.

Joe Bresee, représentant du CDC, a déclaré que celui-ci espérait découvrir les cas ayant échappé à la détection à l’aide de trois études.

La première, qui a déjà commencé, consistera à examiner des échantillons de sang d’Américains chez qui le Covid-19 n’a pas été identifié afin de voir dans quelle mesure le virus a circulé. Plus tard, une enquête nationale sera menée en utilisant des échantillons provenant de différents endroits du pays. Et la troisième étude se penchera sur les personnels de santé pour voir à quel point le Covid-19 s’est propagé dans le médical.

De plus, le régulateur du médicament aux États-Unis (FDA) a accordé une autorisation d'urgence pour que débutent ces études mercredi 1 avril.

M.Bresee a souligné qu’elles seront très importantes pour comprendre quelle est le véritable nombre d’infectés dans la communauté.

Plus de 300.000 contaminations

Selon le dernier bilan, plus de 311.600 personnes ont été contaminées et plus de 8.400 sont décédées aux États-Unis. C’est le pays le plus touché dans le monde.