La semaine à 6.500 EUR: face au Covid-19 des infirmiers US sont rémunérés mieux que jamais

Sur fond de pandémie de Covid-19, alors que de nombreux hôpitaux américains font face à un afflux sans précédent de patients, les infirmiers sont sollicités plus que jamais. De ce fait, certains établissements médicaux sont prêts à payer le double pour renforcer leurs effectifs.

Alors que le nombre de personnes atteintes de coronavirus continuent de croître aux États-Unis, la demande en infirmiers progresse elle aussi. Par conséquent, dans certains États les plus touchés par l’épidémie, des hôpitaux, pour recruter des infirmiers, augmentent les salaires de près de 100%, montrent les chiffres du site NurseFly.

À titre d’exemple, dans l’État de New York qui déplore plus de 3.500 décès dus à la maladie, certains établissements médicaux affichent des offres d’emploi avec un salaire de 7.250 dollars (plus de 6.500 euros) la semaine ou 120 dollars (108 euros) l’heure. Il s’agit notamment du travail des infirmiers en services de réanimation pendant 12 heures par jour.

© Photo. Capture d'écran du site NurseFly

Selon les données du même site, avant l’épidémie, au mois de janvier, la rémunération moyenne mensuelle sur tout le territoire était de près de 6.700 dollars (plus de 6.000 euros), c’est-à-dire 1.700 dollars (1.560 euros) la semaine.

La situation en France

Comme le rappelle BFM TV, en France, le personnel hospitalier est rémunéré selon des barèmes, comme dans tout service public. Ainsi, un infirmier débutant, sans spécialisation, touche entre 1.827,54 et 1.977,49 euros par mois brut et peut espérer 3.000 euros en fin de carrière, sans compter quelques primes, comme celle pour le travail du dimanche (46,42 euros pour huit heures travaillées) et celle de nuit (1,07 euro par heure).

Le 17 mars sur France Info, Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a estimé que dans la situation où le secteur médical est mobilisé contre le Covid-19 «cela aurait été un beau geste de la part du Président de donner satisfaction à la revendication d'augmentation des salaires des infirmières».