Combien de personnes peut infecter un seul porteur du coronavirus?

Alors qu’en près de quatre mois, plus de 1,2 million de personnes ont été contaminées par le Covid-19, des médecins chinois ont livré leurs estimations sur le nombre de personnes qu’est capable de contaminer un seul patient infecté.

Un infecté au coronavirus peut contaminer en moyenne deux ou trois personnes en l’espèce de cinq jours, selon les statistiques des médecins chinois, reprises dans un documentaire diffusé à l’antenne de la télévision russe.

Le nombre des personnes qu’un malade est capable d’infecter en un mois peut dépasser la barre des 400 en cas de non-respect des mesures de précaution.

Pandémie de Covid-19

Devenu une pandémie, la maladie à coronavirus apparue en décembre dernier à Wuhan, en Chine , a fait à ce jour plus de 1.225.000 contaminés et près de 66.000 morts à travers le monde.

Pour le moment, le pays le plus touché au monde est les États-Unis, avec plus de 320.000 personnes contaminées et quelque 9.000 décès.

Sur le continent européen, c’est l’Italie et l’Espagne qui souffrent le plus de cette maladie.

La France recense quant à elle 86.432 infectés et 7.560 décès, selon le dernier bilan officiel.