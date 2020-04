Le bilan du Covid-19 repart à la hausse en Espagne après quarte jours de baisse

Le nombre de décès liés au Covid-19 est reparti à la hausse en Espagne avec 743 morts supplémentaires, a annoncé ce mardi 7 avril le ministère de la Santé.

Le rythme des décès des suites du coronavirus en Espagne a légèrement augmenté après quatre jours consécutifs de baisse, atteignant désormais le total de 13.798 morts, précise Reuters.

Un espoir de courte durée

L'Europe, continent le plus frappé par la pandémie, espérait une confirmation de l'amélioration constatée le week-end dernier, lorsque le nombre de décès a baissé dans les deux pays les plus touchés: l'Italie et l'Espagne, rappelle l'AFP.

Le nombre de cas déclarés en 24 heures a lui aussi augmenté plus rapidement, de 4,1% contre 3,3% la veille, pour atteindre 140.510 dans le pays le plus frappé par le Covid-19 derrière l'Italie. Cependant les experts du ministère avaient déjà relevé la semaine dernière que les cas et les morts du week-end n'étaient enregistrés qu'avec retard, ce qui expliquait des inflexions à la hausse en début de semaine, relate l'agence.