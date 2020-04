Un spécialiste montre les erreurs typiques lors du port de gants contre le Covid-19

Un membre du conseil public du ministère russe de la Santé a expliqué à Sputnik s’il fallait porter des gants pour éviter de transmettre le Covid-19. Selon lui, cet accessoire protège les mains, mais il faut éviter de «se toucher les yeux, les oreilles ou le nez avec les mains gantées et donner ainsi un chemin au virus».

Pour se protéger du coronavirus, il ne suffit pas de porter des gants lorsque l’on sort mais aussi des masques médicaux. Erik Brovko, membre du conseil public du ministère russe de la Santé, a décrit à Sputnik les autres précautions qui doivent être prises.

Le Covid-19 ne se propage pas à travers les mains, mais l’on peut, par exemple, se couvrir la bouche avec une main pour éternuer puis toucher une poignée de porte ou un bouton d'ascenseur. Le problème dans ce cas de figure est que la survie du virus sur les surfaces est plutôt longue.

«Les gants protégeront les mains, mais il ne faut pas se toucher les yeux, les oreilles ou le nez avec les mains gantées et donner ainsi un chemin au virus», a souligné M.Brovko.

Quels gants choisir?

Le responsable a précisé que l'OMS ne donne pas de recommandations sur le choix des gants. Toutefois il a précisé que de simples gants tricotés seront moins efficaces. Les gants médicaux ou à usage unique doivent être immédiatement jetés, et ceux en cuir doivent être désinfectés. En outre, après les avoir retirés il faut toujours se laver les mains.

De plus, Erik Brovko a indiqué que les gants sont inutiles si on utilise son téléphone dans la rue ou dans un magasin.

«Quand une personne sort, l'essentiel est de ne pas toucher son téléphone avec ses mains gantées, c'est une voie directe de pénétration du virus dans l’organisme. Vous allez jeter les gants, mais il y aura des bactéries sur le portable, puis vous déciderez de vous gratter le nez ou les yeux», a-t-il expliqué.

À ce titre, M.Brovko a également recommandé, si nécessaire, d’utiliser des écouteurs pour appeler sans se toucher le visage.

En outre, il a conseillé de désinfecter son téléphone après toute sortie et d’utiliser des serviettes jetables à l’extérieur lorsqu’on n’a pas de gants.

Propagation du Covid-19

Depuis sa détection en décembre dernier en Chine, le coronavirus a touché plus de 1.601.000 personnes et en a tuées plus de 95.700 dans le monde.

Plusieurs pays sont confinés pour lutter contre la propagation du virus.