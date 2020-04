Des dermatologues conseillent de ne pas trop se laver les mains malgré la pandémie

Alors que le coronavirus sévit à travers le monde, les spécialistes recommandent de souvent se laver les mains et d’utiliser des antiseptiques. Pourtant, certains dermatologues mettent en garde contre le risque de trop s’assécher la peau et préconisent de ne pas trop en user.

Le lavage fréquent des mains avec du savon et l’utilisation excessive de désinfectants assèchent la peau, a déclaré à Sputnik Lioudmila Smirnova, docteur en médecine, maître de conférence en maladies cutanées et vénériennes à Moscou.

Selon Mme Smirnova, il ne faut pas appliquer d’antiseptiques pour désinfecter les mains plus de deux fois par jour. Elle a également tenu à rappeler qu’il était recommandé d'utiliser ces produits désinfectants uniquement dans les lieux publics.

La spécialiste a également conseillé de se laver les mains pas plus de six fois par jour.

Des précautions qui se justifient, selon elle, par le fait que tous les antiseptiques contenant de l'alcool dessèchent fortement la peau.

À son tour, la cosmétologue Galina Kachtanova a souligné qu’il ne fallait pas de se laver trop souvent les mains avec des produits contenant du chlore ou de l’alcool. Elle a également conseillé d’utiliser du savon ordinaire ou pour les enfants plutôt que des savons spécifiques. En outre, Mme Kachtanova a noté la nécessité d’utiliser des crèmes protectrices pour les mains.

Plus de 102.000 décès dans le monde

Détecté en décembre dernier en Chine, le coronavirus a déjà contaminé plus de 1.696.000 personnes et en a tuées plus de 102.000 dans le monde, selon le dernier bilan.