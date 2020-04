Combien de temps une personne contaminée par le Covid-19 reste-t-elle contagieuse? Un médecin explique

Plus une personne contaminée par le coronavirus se trouve dans un état grave, plus elle propage le virus dans son environnement, a déclaré un spécialiste russe de l’Institut Pasteur. Selon lui, certains patients peuvent être ainsi contagieux pendant cinq semaines, même après la disparition des signes cliniques de la maladie.

Les patients atteints du coronavirus peuvent rester contagieux même un mois après la disparition de tous les signes cliniques, a annoncé le directeur adjoint du travail innovant de l’Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Semenov, dans le documentaire «Virus dangereux 2» diffusé à la télévision publique russe.

Selon le médecin, plus un malade est dans un état grave, plus il propage le coronavirus dans son environnement.

Le virus pandémique

Le Covid-19, détecté en décembre dernier en Chine, a déjà contaminé plus de 1.700.000 personnes et en a tuées plus de 103.000 dans le monde, selon le dernier bilan.

Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le coronavirus avait un caractère pandémique.

Pour lutter contre la propagation du virus, plusieurs pays sont confinés.