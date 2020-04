Comment vivre le confinement sans nuire à son estomac? Astuces de nutritionnistes

Confinement peut rimer avec excès alimentaire, y compris en raison du stress. Pour diminuer la pression sur l’estomac et réduire les effets d’une possible hypernutrition, des nutritionnistes conseillent d'augmenter la consommation de fruits et légumes, ainsi que d'éliminer progressivement les produits sucrés.

CC0 / Myriams-Fotos Que boire pendant le confinement? Les conseils d'une nutritionniste et ce, au détriment des produits panifiés et sucrés, explique dans son commentaire à Sputnik la nutritionniste et généraliste Ekaterina Belova. Ces derniers pourraient, selon elle, être remplacés par des fruits secs ou des desserts aux fruits.

De plus, herbes fraîches et radis sont également très sains, précise la nutritionniste.

«On peut sortir de la quarantaine en nuisant gravement non seulement à sa silhouette, mais aussi à sa santé, car tout cela [ces excès alimentaires, ndlr] conduit à une exacerbation des maladies du tube digestif», explique-t-elle.

Diversifier ses repas

Au micro de Sputnik, le docteur Elena Chadiya soutient cet avis. «Il faut absolument en [des légumes et des fruits, ndlr] manger. Pour se régénérer après avoir trop mangé en restant à la maison, vous devez consommer de tout: protéines, lipides et glucides, mais vous avez besoin de plus de légumes et de fruits , car ils sont volumineux et donc la sensation de satiété vient, alors que leur valeur calorique est beaucoup plus faible.»

Elle a par ailleurs donné quelques conseils concernant le petit-déjeuner et la collation.

«Pour le petit déjeuner, vous pouvez manger une pomme ou une poire au lieu de ce qu'une personne mange habituellement, du porridge ou du fromage. Ensuite, pour une collation entre le petit-déjeuner et le déjeuner, il faut absolument manger une pomme ou une salade de fruits», a-t-elle souligné.

Manger souvent mais de petites portions

Elena Chadiya a par ailleurs rappelé la règle d'or d’une alimentation saine: «manger plus souvent mais en plus petites quantités.» Ainsi, le régime quotidien devrait inclure un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner, entre lesquels une collation est obligatoire. En parlant du dîner, l'experte insiste sur le fait qu’il doit avoir lieu au moins quatre heures avant le sommeil. Avant de se coucher, il est également conseillé de boire un verre de lait ou d’une boisson à base de lait.

En donnant ces conseils d’alimentation générale, les spécialistes ont tout de même tenu à préciser qu’afin d’établir un régime personnalisé, il était nécessaire de prendre en compte les caractéristiques de santé de chacun.