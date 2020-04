Un taux d'hémoglobine réduit, un révélateur de complication du Covid-19?

Les patients souffrant de formes graves de Covid-19, maladie provoquée par le nouveau coronavirus, ont un taux d'hémoglobine plus faible que ceux atteints de ses formes plus bénignes : telle est la conclusion de l’étude de chercheurs de l’Université de Vérone, dont les résultats ont été publiés dans Hematology, Transfusion and Cell Therapy. D'où la nécessité de mesurer la quantité de globules rouges dans le sang des patients.

«Ensuite, des études d’urgence doivent être menées pour évaluer si le soutien transfusionnel (par exemple, l'administration de sang ou de globules rouges sous poche) peut être utile dans ce contexte clinique afin de prévenir l'évolution vers une maladie grave et la mort», conclut l’étude.

À en croire l’étude, un taux d’hémoglobine réduit peut donc être considéré comme un symptôme alarmant qu’il faut surveiller afin de prévenir l’aggravation de l’état du malade.

Selon les derniers chiffres, la pandémie de Covid-19, qui s'est propagée dans le monde depuis la ville de Wuhan où le virus a été découvert en décembre dernier, a déjà fait plus de 162.000 morts, près de 2.350.000 personnes ont été contaminées. La liste des symptômes propres à cette nouvelle maladie ne cesse d'être allongée par les scientifiques.