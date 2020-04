Un médecin explique pourquoi 60% des personnes atteintes du coronavirus ont ce symptôme

Des éruptions cutanées, de la toux, de la fièvre, des maux de tête, des vertiges et la conjonctivite ne sont pas les uniques symptômes de la contamination par le Covid-19. Comme l’a indiqué un médecin russe, le fait que 60% des personnes malades souffrent d’anosmie s’explique par ce que le virus interagit directement avec le tissu nerveux.

La perte de l'odorat chez les patients atteints du Covid-19 peut se produire en raison du fait que ce virus est capable de pénétrer dans le tissu nerveux, a déclaré au quotidien russe Izvestiya Alexandre Semenov, directeur adjoint de l’Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg.

Selon lui, environ 60% des personnes malades souffrent d’anosmie et cela souligne le fait que le virus interagit directement avec le tissu nerveux.

En outre, il a souligné la présence de confusion et de cas de lésions du système nerveux central.

«Outre les problèmes pneumologiques et les lésions des voies respiratoires, le SRAS-CoV-2 peut provoquer l’hépatite aiguë et la conjonctivite. Et maintenant, nous savons avec certitude que le coronavirus pénètre dans les reins et le tissu neveux. (...)», a ajouté M.Semenov.

Plus de 170.000 décès

Selon le dernier bilan en date, le coronavirus, détecté en décembre dernier en Chine, a contaminé plus de 2.478.000 personnes et en a tuées plus de 170.000 dans le monde.