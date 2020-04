La Chine a réussi à combattre le coronavirus grâce à cette décision de l'armée, assure un attaché de Défense

L’Armée populaire de libération (APL) a fortement contribué à vaincre le coronavirus, a déclaré l’attaché de Défense à l’ambassade de Chine en Russie, Kui Yanwei. Plus de 10.000 médecins militaires et 200.000 miliciens sont ainsi venus porter assistance aux malades, a-t-il précisé.

Des «combats acharnés»

Le diplomate a rédigé un article pour la revue russe Défense nationale dont la version imprimée doit paraître prochainement.

L’armée chinoise, selon lui, «a courageusement assumé la responsabilité et a résolument mené des combats acharnés contre le coronavirus». Dès le début de l’épidémie, 63 hôpitaux militaires ont été transformés pour accueillir des malades atteints de la pneumonie provoquée par le Covid-19, près de 3.000 lits supplémentaires ont été aménagés et plus de 10.000 médecins militaires ont été dépêchés pour accorder leur assistance aux patients.

«Quatre hôpitaux militaires de la province du Hubei sont devenus des établissements clés pour accueillir les malades atteints de pneumonie», a souligné Kui Yanwei.

Les 28 garnisons de province ont envoyé quotidiennement près de 200.000 miliciens pour aider les autorités locales à gérer le personnel venu d’autres régions, à désinfecter les rues, à assurer l’approvisionnement en produits alimentaires et à inculquer à la population les mesures de prévention, a raconté le responsable.