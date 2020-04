Cet appareil électronique du quotidien serait le plus dangereux en temps de confinement

Actuellement, plus de trois milliards de personnes restent confinées dans le monde entier, soit près de la moitié de l’humanité. Le smartphone devient à ce titre un faux allié en cette période de pandémie, a prévenu le principal ophtalmologiste pédiatrique auprès du ministère de la Santé de la région de Rostov, Alexandre Ouchnikov.

Le spécialiste a indiqué que l’utilisation constante des téléphones portables peut abîmer la vue pour toujours. Selon lui, ils sont conçus exclusivement pour les appels et l'envoi de courts messages.

L’expert a placé la tablette en deuxième position en termes de dangerosité, laquelle est pourtant utilisée par de nombreux parents pour montrer des dessins animés aux plus petits.

«Les enfants de deux à cinq ans les regardent pendant toute la journée. On ne doit absolument pas le faire. Il est mieux de jouer, de dessiner, de bricoler quelque chose, de lire des livres aux enfants. Mais il ne faut pas fatiguer leurs yeux avec une telle pression», a averti l’ophtalmologiste dans une interview accordée à Rossiskaya Gazeta.

D’autres appareils dangereux pour les yeux

L’ordinateur portable et de salon sont placés aux 3e et 4e places. La tension constante du muscle oculaire peut provoquer des spasmes, a-t-il prévenu en conseillant d’alterner les périodes de travail et de repos.

«Pour un adulte, on peut utiliser l’ordinateur cinq à six fois par jour pendant environ une heure avec une pause d'au moins 30 minutes».

Il a conclu que passer trop de temps devant un écran provoquait des maux de tête, des larmoiements, des rougeurs aux yeux, de même qu’une vision lointaine floue.