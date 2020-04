Près de 90% des patients sous ventilation mécanique pour Covid-19 sont morts, selon une étude US

Une écrasante majorité des personnes infectées au nouveau coronavirus qui ont été mises sous ventilation mécanique dans les hôpitaux de New York sont mortes, selon une étude réalisée par des chercheurs américains.

Plus de 15.000 morts à New York

Les auteurs de l’étude ont analysé les données de près de 5.700 personnes qui avaient été hospitalisées entre le 1er mars et le 4 avril. Ils se sont penchés en particulier sur les cas de 2.634 personnes qui sont soit mortes soit sorties de l’hôpital. Sur ce nombre, 320 patients ont été connectés à un appareil de ventilation artificielle, et 88,1% d’entre eux sont décédés.

Parmi les personnes sous ventilation mécanique âgées plus de 65 ans, le taux de mortalité a atteint 97,2%, constatent les chercheurs. Dans le même temps, parmi les patients de ce même groupe d’âge qui n’ont pas été placés sous ventilation artificielle, cet indice s’est établi à 26,6%.

Les États-Unis sont de loin le pays le plus affecté par la pandémie de coronavirus. Selon les données de l’université Johns-Hopkins, il y a plus de 850.000 cas d’infection dans le pays, tandis que le nombre de décès s’élève à plus de 47.000, dont plus de 15.000 à New York.