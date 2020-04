Un épidémiologiste met en garde contre le risque d'une levée précoce de la quarantaine au Royaume-Uni

En cas de levée précoce du confinement et des restrictions l’accompagnant au Royaume-Uni, le pays risque de déplorer encore environ 100.000 morts d'ici la fin de l'année, s’inquiète un épidémiologiste britannique, cité par le site d’information locale Unherd.

Une levée précoce de la quarantaine au Royaume-Uni pourrait se traduire par la mort de plus de 100.000 personnes supplémentaires d'ici la fin de l'année, selon Neil Ferguson, épidémiologiste à l’Imperial College London, rapporte le site d’information britannique Unherd.

Neil Ferguson estime que le confinement doit être maintenu jusqu'à ce qu'une solution pharmaceutique soit trouvée au coronavirus, qu'il s'agisse d'un vaccin ou d'un médicament.

Si les restrictions sont levées plus tôt et que les citoyens sains retournent au travail et qu’une catégorie de citoyens vulnérables reste à la maison, il y aura un grand regain de décès dus au Covid-19, selon l'épidémiologiste.

Il a également mis en doute le fait que les autorités puissent isoler et sécuriser la catégorie de la population la plus vulnérable, qui comprend les personnes âgées et les citoyens souffrant de maladies chroniques.

«Même en protégeant 80% de la population vulnérable et en réduisant de 80% les cas de contamination dans ce groupe, on risque toujours que le nombre de décès soit supérieur à 100.000 cette année», a-t-il déclaré au média.

Pandémie au Royaume-Uni

Le nombre total de décès causés par le coronavirus au Royaume-Uni est de 20.732 et le total de cas de contamination a atteint 152.840, dont 4.463 dans les dernières 24 heures, d’après les autorités sanitaires.