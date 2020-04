Comment porter un masque correctement? Les explications d'un médecin

En pleine crise due à la propagation du Covid-19, Tatiana Kousaiko, docteur de la Fédération de Russie et membre du comité russe du Conseil de la Fédération chargé de la politique sociale, a passé en revue les questions liées au port du masque. Elle a notamment expliqué où et comment porter cette protection obligatoire pour les malades et ceux qui s'occupent d’eux, lors d’un briefing intitulé Mythes et réalité sur le coronavirus, qui s’est déroulé en ligne le 27 avril.

Selon l’expert, le masque, nécessaire dans des endroits surpeuplés, n’est pas obligatoire dans la rue. Pourtant, pour prévenir l'infection on peut porter un masque quand on se trouve près d’un malade, a-t-elle souligné.

Règles du port d’un masque jetable et fait maison

Le médecin a par ailleurs rappelé quelques règles du port d’un masque jetable. Selon elle, alors que l’objet peut être utilisé pendant deux heures par une personne en bonne santé, un malade doit changer son masque dès que les premiers signes d'humidification apparaissent.

La professionnelle de santé a également expliqué qu'il fallait saisir le masque par les élastiques à placer derrière les oreilles. D'après elle, le bord rigide doit être bien moulé sur le nez de sorte que le masque protège complètement le visage. Avant de jeter une protection utilisée , il est essentiel de l’enlever en l’orientant vers l'avant, a-t-elle souligné.

Pour ce qui est des masques réutilisables faits maison, le médecin a conseillé de se servir de coton et de mousseline. Quelques étapes sont indispensables: ils doivent être trempés dans de l'eau savonneuse, lavés et repassés, a détaillé le médecin.