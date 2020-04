Plus d'un million d'infections au coronavirus recensées aux États-Unis

Alors que les États-Unis ont franchi le cap du million d’infectés par le coronavirus, selon les chiffres de l’université Johns-Hopkins, l’OMS a déclaré que le nombre de personnes infectées dans le monde frôlait la barre des trois millions avec plus de 202.500 décès.

Le nombre total des infectés aux États-Unis a franchi la barre du million pour atteindre 1.002.498, selon le dernier bilan de l’université Johns-Hopkins.

Le pays est aujourd’hui celui qui compte le plus grand nombre de décès des suites du Covid-19, avec 57.266 morts liées à la maladie.

L'épicentre de l'épidémie américaine se situe dans l'État de New York qui enregistre à lui seul près du tiers des cas déclarés à l'échelle nationale, rappelle l'AFP.

Derrière les États-Unis, le deuxième pays comptant le plus de cas recensés est l'Espagne avec plus de 210.000 malades du coronavirus, suivi par l'Italie et la France.

Le bilan mondial

Le total des infectés par le coronavirus dans le monde a atteint 2.952.222 avec plus de 202.500 décès, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La plupart des cas ont été signalés en Europe, pour un total de 1.386.693.

Les derniers chiffres de l'OMS indiquent que plus de 76.000 nouvelles infections et 3.932 décès ont été recensés dans le monde en 24 heures.

Détails à suivre...