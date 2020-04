La menace qui pèse sur la santé mentale des végans établie par une étude

Le régime végétarien a actuellement le vent en poupe, mais une étude américaine a établi que ceux qui le suivent sont deux fois plus susceptibles de prendre des médicaments pour une maladie mentale et près de trois fois plus susceptibles d'envisager le suicide.

Une étude menée par des scientifiques américains a révélé qu'une personne sur trois suivant un régime à base de plantes souffrait de dépression ou d'anxiété.

Les végétariens et végans seraient ainsi deux fois plus susceptibles de prendre des médicaments sur ordonnance pour une maladie mentale et près de trois fois plus susceptibles d'envisager le suicide.

«Ceux qui évitaient la consommation de viande avaient des taux ou un risque de dépression, d'anxiété et/ou d’automutilation considérablement plus élevés», détaillent les chercheurs de l'Université d'Alabama dans cette étude dont les résultats ont été publiés dans la revue Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Les chercheurs suggèrent qu'éviter la viande peut être un «marqueur comportemental» pour des personnes déjà en mauvaise santé mentale.

Avantages de la consommation de viande

«Bien que les risques et les avantages des régimes végétaliens et végétariens aient été débattus pendant des siècles, nos résultats montrent que les mangeurs de viande ont une meilleure santé psychologique», a déclaré le Dr Edward Archer, l’un des auteurs.

Il a déclaré que les gens pourraient avoir à prendre sérieusement en considération leur santé mentale lors de «l’évaluation des avantages et des risques de régimes alimentaires particuliers».

L’équipe a conclu que les végétariens et végétaliens avaient des risques de dépression, d'anxiété et d'automutilation «significativement plus élevés». Ce sujet nécessite néanmoins des recherches supplémentaires, soulignent-ils.

«En général, si vous voulez éviter un risque accru de dépression, d’anxiété et d’automutilation, mangez de la viande», écrit sur Twitter Aseem Malhotra, un cardiologue consultant du National Health Service.