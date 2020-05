Quel menu en période de confinement? Les nutritionnistes ont la réponse

La qualité et la quantité de nourriture consommée pendant le confinement sont très importantes, soulignent une nouvelle fois les nutritionnistes.

«Bannissez les produits "incorrects" et faites en sorte de ne pas en avoir du tout chez vous. Il n’est pas recommandé de suivre un régime strict, mais il ne faut pas non plus tomber dans l’excès et manger pour chasser le stress», a indiqué au journal Rossiiskaya Gazeta la diététicienne Margarita Aristarkhova.

Elle a souligné que ceux qui n’ont aucun problème de santé, surtout au niveau de la digestion, doivent eux aussi s’en tenir à une alimentation équilibrée. Le menu doit comprendre des fruits et légumes, de la viande -notamment de la volaille -, du poisson frais et des bouillies. Il ne faut surtout pas abuser de café, de boissons énergisantes ni d’alcool, tout comme de sucreries et de plats issus de la restauration rapide, a-t-elle fait remarquer.

Autres conseils

Selon les médecins, les personnes souffrant d’obésité, de diabète, de maladies pulmonaires et de problèmes cardiaques font partie du groupe à risque, a poursuivi Margarita Aristarkhova. La moitié des morts du Covid-19 avaient des comorbidités et celles-ci étaient souvent liées à une alimentation mal équilibrée, a-t-elle rappelé.

Rinat Bogdanov, neurologue au département moscovite du ministère de la Santé, avait pour sa part précédemment expliqué qu’en plein confinement, il était particulièrement important d’interrompre le flux des sombres pensées et d’activer le système immunitaire en consommant notamment des bananes, du fromage, du chocolat, des produits laitiers, ainsi que la viande de dinde et de lapin.

Pour ce qui est des boissons, il serait préférable d’ajouter des fruits et des baies à de l’eau froide ainsi que des herbes parfumées à de l’eau chaude, a fait savoir pour sa part une nutritionniste de la Première université de médecine Ivan Setchenov de Moscou.