Cette boisson pourrait aider à lutter contre l’obésité

Des scientifiques ont constaté qu’après que des participants à des expériences ont consommé du thé vert pendant environ 12 semaines à un dosage précis, ils ont vu leur poids et leur indice de masse corporelle diminuer de façon significative. Les résultats de leurs recherches ont été publiés dans la revue Physiotherapy Research.

Les propriétés du thé vert et son impact sur la santé humaine font toujours l’objet de discussions, alors que, selon une récente étude publiée le 5 mai dans la revue Physiotherapy Research, cette boisson peut être efficace contre l’obésité.

Des scientifiques ont basé leurs recherches sur 26 expériences menées avec la participation de 1.344 personnes.

Après que les participants des essais ont consommé du thé vert pendant moins de 12 semaines, à une dose de plus de 800 milligrammes par jour, les scientifiques ont constaté une réduction de leur tour de taille de façon significative.

En outre, les chercheurs ont conclu que quand cette consommation était inférieure à 500 milligrammes par jour sur 12 semaines, la diminution du poids et de l’indice de masse corporelle des participants était plus importante.

De plus, les scientifiques soulignent que la consommation de thé vert doit être combinée avec une alimentation équilibrée et saine, ainsi que des activités physiques pour avoir un effet sur le poids et l’indice de masse corporelle.