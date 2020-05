Un médicament efficace contre le coronavirus élaboré? Des statistiques prometteuses en Russie

Un médicament qui pourrait devenir l’un des plus efficaces contre le nouveau type de coronavirus a été évoqué par directeur général du Fonds russe pour les investissements directs qui a partagé des statistiques prometteuses.

Un médicament prometteur contre le coronavirus, après des essais cliniques, a été évoqué par Kirill Dmitriev, directeur général du Fonds russe pour les investissements directs (RFPI).

Selon lui, les premiers résultats de l'étude clinique du médicament Favipiravir montrent qu'il pourrait devenir l’un des plus efficaces dans le traitement du Covid-19.

«D'après les 60 premiers patients issus de six centres, nous voyons des statistiques très encourageantes qui indiquent que 60% des patients qui prennent le médicament ont déjà un test négatif au coronavirus au cinquième jour de la thérapie», a-t-il expliqué.

En outre, il a ajouté que l’effet positif de ce médicament avait été confirmé par des essais cliniques chinois qui ont montré qu’il réduisait la durée de la maladie de 11 jours à quatre ou cinq.

Les étapes précédentes

En mars, le Conseil du Fonds russe pour les investissements directs a approuvé la création d'une co-entreprise avec le groupe KhimRar pour la production de Favipiravir, qui a prouvé son efficacité contre le coronavirus en Chine.

L'étude en est menée dans des centres approuvés par la Russie partout dans le pays, impliquant 330 malades.

Les autres initiatives

Il ne s’agit pas de la seule initiative du Fonds dans la lutte contre le coronavirus. Auparavant, le RFPI avait lancé un certain nombre d'initiatives essentielles dédiées à cet objectif. En particulier, il a investi dans la production de tests de dépistage rapide du Covid-19 en Russie et s’est chargé de ceux destinés aux habitants de Moscou et sa région.

En mars 2020, le RFPI a été l'un des promoteurs de la création de l'Alliance pour la lutte contre le coronavirus, dont les membres comptent également l'Union russe des industriels et entrepreneurs, Yandex, le groupe Mail.ru et l’agence MIA Rossiya Segodnya.