Voir sans utiliser les yeux: un nouvel implant cérébral pourrait aider les malvoyants

Des chercheurs du Texas ont créé un implant neuronal restaurant la «vue» des malvoyants, selon les résultats d’une étude réalisée par l'équipe du Baylor College of Medicine à Houston, qui ont été publiés par la revue Cell.

Grâce à l’implant créé par les scientifiques dirigés par Daniel Yoshor, les personnes malvoyantes peuvent «voir» les contours des formes et des lettres, sans utiliser leurs yeux et les nerfs optiques potentiellement endommagés ou non fonctionnels. Les images sont transférées d’une caméra directement au cerveau.

Toutefois, la conception d’une «prothèse visuelle» permettant aux non- et malvoyants de retrouver entièrement leur vision n’est pas pour demain. Pour l'instant, les utilisateurs peuvent discerner les formes de base.

«Lorsque nous avons utilisé la stimulation électrique pour tracer dynamiquement des lettres directement sur le cerveau des patients, ils ont pu "voir" les formes de lettres voulues et pouvaient identifier correctement différentes lettres», a indiqué Daniel Yoshor dans un communiqué.

Les chercheurs ont testé leur système sur quatre personnes voyantes et deux personnes aveugles et tous les sujets ont pu identifier correctement les lettres spécifiques qui ont été «tracées» sur leur cerveau.

Selon les scientifiques, le prototype actuel ne stimule qu'un petit nombre des quelque 500 millions de neurones sur le cortex visuel primaire du cerveau. La prochaine étape consiste à développer un nouveau prototype avec des milliers d'électrodes pour permettre une stimulation plus ciblée du cerveau, créant ainsi une image plus précise dans l'esprit des utilisateurs.