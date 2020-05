Un nouveau traitement pour sauver les patients atteints de Covid-19

Ce qui n’était au début qu’une supposition devient aujourd’hui une évidence. Des spécialistes du service d'insuffisance respiratoire de l'hôpital Royal Brompton de Londres ont établi un lien clair et net entre le Covid-19 et la coagulation du sang en utilisant des tomodensitomètres à double énergie. Ils ont obtenu des images de la fonction pulmonaire chez leurs patients les plus gravement atteints, a fait savoir le Telegraph.

Toutes les personnes testées souffraient de problèmes de circulation sanguine en raison de coagulation dans les petits vaisseaux, ce qui explique en partie pourquoi certains patients meurent d'une insuffisance respiratoire par manque d'oxygène dans le sang. De faibles niveaux d'oxygène ont été régulièrement attestés chez les patients Covid ne signalant pourtant aucun essoufflement.

La prudence est de rigueur

Toujours selon le Telegraph, le Service national britannique de santé (National Health Service, NHS) devrait recommander prochainement aux hôpitaux d’utiliser des anticoagulants pour les patients gravement malades.

Les médecins ont pourtant relevé la nécessité d'employer avec prudence les anticoagulants, ces substances pouvant avoir dans certains cas des conséquences mortelles. Ils ont averti que cela exigeait une «approche personnalisée» et que le traitement devait être entamé le plus tôt possible pour éviter la formation de caillots.

L’équipe a traité et étudié plus de 150 patients sévèrement atteints au Royaume-Uni pour établir que les lésions pulmonaires étaient «beaucoup plus apparentes» chez ceux qui étaient atteints du Covid-19 que chez ceux qui souffraient d'insuffisance respiratoire, a ajouté le journal.