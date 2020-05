Un masque qui permet de manger inventé en Israël - vidéo

Un masque pour concilier protection contre le nouveau coronavirus et repas en public a été inventé par une société israélienne, annonce Reuters le 18 mai. Il dispose d’une bouche contrôlée à distance qui s’avère utile pour les restaurants.

«Lorsque la fourchette s’approche du masque, le masque est ouvert mécaniquement à distance ou automatiquement», a expliqué le 18 mai Asaf Gitelis, vice-président de la société Avtipus Patents and Inventions, lors de la démonstration du dispositif dans ses bureaux près de Tel Aviv.

​«Ensuite, vous pouvez manger, savourer, boire, vous sortez la fourchette et [la bouche] sera fermée, ainsi vous serez protégés contre le virus et les autres personnes assises avec vous», a ajouté M.Gitelis.

Quel sera son prix?

La société a annoncé qu'elle prévoyait d’entamer la fabrication de ces masques dans quelques mois et avait déjà déposé un brevet.

Le masque sera vendu probablement entre 3 et 10 shekels (entre environ 0,78 et 2,6 euros), plus cher que les simples masques médicaux bleu pâle que de nombreux Israéliens portent.