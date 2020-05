Trois signes d’un risque élevé de décès en raison du Covid-19 auraient été identifiés en Chine

Trois biomarqueurs présents dans les échantillons de sang de patients atteints de Covid-19 peuvent indiquer un risque de décès avec une précision de plus de 90%, d’après les résultats d’une étude qu’une équipe de scientifiques de Wuhan a publié dans la revue Nature Machine Intelligence.

«Les outils d'apprentissage automatique ont sélectionné trois biomarqueurs qui prédisent la mortalité de patients plus de 10 jours à l'avance avec une précision de plus de 90%: la déshydrogénase lactique (LDH), les lymphocytes et la protéine C réactive à haute sensibilité (hs-CRP)», indiquent les chercheurs dans leur rapport.

Les scientifiques ont analysé des échantillons de sang de 485 personnes infectées à Wuhan, dont 201 ont survécu et 174 sont décédées. Les trois biomarqueurs en question étaient présents dans les échantillons de tous les patients décédés.

Le premier des marqueurs, la déshydrogénase lactique (LDH), témoigne de la destruction des tissus corporels provoqué par une maladie et peut notamment montrer l’existence de problèmes pulmonaires comme la pneumonie. Le deuxième marqueur est le faible niveau de leucocytes et de lymphocytes responsables de l'immunité humaine. La protéine C réactive à haute sensibilité (hs-CRP) est aussi un signe d’inflammation.

Selon les chercheurs, si le sang d’un patient contient les trois marqueurs à la fois, il faut le traiter en priorité puisque cette personne risque de décéder dans les dix jours.