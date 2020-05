Les malades d'Alzheimer sont-ils plus vulnérables au Covid-19?

Des scientifiques ont découvert une similitude entre le profil génétique des malades d'Alzheimer et ceux du Covid-19, informe une étude publiée dans la revue Journals of Gerontology: Series A. Ces recherches portaient sur le gène ApoE4. Les porteurs d’une double copie de ce gène étaient déjà connus pour être plus vulnérables à la maladie d'Alzheimer.

Mais les chercheurs ont découvert qu’ils avaient aussi deux fois plus de chance d’être infectés par le coronavirus.

Les recherches ont été menées à partir des données de l’UK Biobank, qui rassemble des informations sur la santé de 500.000 participants bénévoles. Sur 622 personnes testées positives au Covid-19, 37 présentaient deux copies de l’ApoE4, selon les scientifiques. Un chiffre plus élevé que pour la configuration génétique normale, qui consiste en deux copies du gène ApoE3.

Pas de lien avec la démence

Le gène ApoE4 est également associé à d’autres dysfonctionnements comme la démence et le délirium. Mais l’étude révèle que les porteurs de l’ApoE4 n’ayant aucun signe de démence sont tout de même plus sensibles au Covid-19 que les porteurs de l’ApoE3.

Les chercheurs en concluent que l’ApoE4 «augmente les risques d’infection sévère au Covid-19 indépendamment de la démence préexistante» et d’autres comorbidités, comme le diabète de type II et l’hypertension.

Selon les dernières données de l’université Johns-Hopkins, le nombre de personnes infectées par le coronavirus a dépassé le seuil des six millions.