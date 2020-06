Un footballeur anglais commence à parler couramment français après être sorti du coma

Lorsque Rory Curtis, un footballeur amateur anglais, s'est réveillé de son coma de six jours, il ne savait ni où il était ni comment il était arrivé à l’hôpital. Mais il s’est mis à parler couramment français, une langue qu’il avait appris il y a longtemps à l’école, explique la BBC.

Suite à un accident de la route en août 2012, un footballeur amateur anglais âgé de 22 ans a été plongé dans un coma artificiel de six jours. Lorsqu’il a rouvert les yeux, il a commencé à s’exprimer couramment en français, une langue qu'il n'avait étudiée qu'à l’école et qu’il avait depuis longtemps oubliée, rapporte la BBC le 1er juin.

La famille Curtis était originaire de Normandie

Il parlait tellement bien, avec une intonation si parfaite, que l'infirmière qui s'occupait de lui et dont le français était la langue maternelle a demandé à son père de quelle région de l’Hexagone le jeune homme venait.

«En entendant ceci, mon père a fait ses recherches», a indiqué M.Curtis à la BBC.

Et il s’est avéré que la famille était originaire de Normandie, où elle vivait dans les années 1800.

«Si vous regardez sur YouTube et tapez mon nom, il y a beaucoup de théories du complot, indiquant que le cerveau peut conserver la connaissance des générations. C’est fou», a dit l’homme.

Pourtant, le miracle n’a pas duré longtemps et sa capacité à parler français a rapidement disparu, souligne la BBC.

L’accident de la route

En août 2012, le footballeur a eu un grave accident de la route. Il a fallu 40 minutes aux pompiers pour le libérer de la carcasse du véhicule. Ses blessures étaient si sérieuses qu'il a été placé dans un coma artificiel. Six jours plus tard, il a repris conscience.

M.Curtis a quitté l'hôpital en novembre 2012, en fauteuil roulant. Il a été prévenu qu'un retour à une mobilité totale et à une fonction cérébrale complète était improbable et que des tâches simples pouvaient être au-dessus de ses capacités. Néanmoins, il s’est complètement rétabli en un an.