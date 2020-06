Une femme perd 76 kilos grâce à cette technique

Une Britannique a réussi à perdre 76 kilogrammes grâce à un bypass gastrique et au sport, indique le Daily Mail. En ne gardant que 20% de son estomac et en courant régulièrement, son poids est passé de 140 kilogrammes à 63,5 et reste stable. Pour célébrer leur anniversaire de mariage, son mari l’a porteé pour la première fois dans ses bras.