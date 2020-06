Un nouveau symptôme associé au coronavirus découvert par des chercheurs britanniques

Un nouveau symptôme du coronavirus a été détecté par une équipe de chercheurs de l’hôpital royal universitaire de Liverpool. Il s’agit de la pancréatite aiguë. Elle a été diagnostiquée chez des patients atteints du Covid-19, notamment de jeunes hommes en surpoids et obèses.

Des chercheurs de l'hôpital royal universitaire de Liverpool ont découvert un nouveau symptôme du coronavirus: une lésion pancréatique atypique (pancréatite), une maladie dangereuse du pancréas. L'étude a été publiée dans la revue Gastroenterology.

Selon la source, les spécialistes ont identifié un groupe de patients atteints du Covid-19, parmi lesquels se trouvaient principalement des jeunes hommes en surpoids et obèses. Ces malades avaient des symptômes spécifiques, dont des inflammations générales et une teneur élevée en sucre et en graisse dans le flux sanguin.

En outre, dans leur étude, les chercheurs ont noté que plus tard, les patients ont également été diagnostiqués d’une pancréatite aiguë, bien que les signes identifiés ne soient pas caractéristiques de l’évolution typique de la maladie. Pourtant, selon les scientifiques, en prêtant attention à cet indicateur, les médecins seront en mesure de diagnostiquer la pancréatite à des stades précoces.

Auparavant, une étude de scientifiques italiens, publiée dans Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism avait révélé que le coronavirus pourrait entraîner des complications sous forme de thyroïdite subaiguë.