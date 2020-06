Ces aliments du quotidien qui font gonfler le ventre

Les ballonnements se manifestent par le gonflement du ventre suite à l'accumulation de gaz dans l'intestin ou l'estomac. Ce gaz provient majoritairement de la fermentation de certains aliments mais aussi de l'air avalé en mangeant ou en mâchant un chewing-gum.

L'estomac «gonfle» comme un ballon en raison de produits qui ne se combinent pas et sont difficiles à digérer à cause du manque d'enzymes. Selon les nutritionnistes, certains aliments provoquent des ballonnements beaucoup plus que d’autres. En voici certains.

Pain au levain

Le pain fait à base de levain provoque une fermentation dans le tube digestif. Le pain complet permet en revanche de ne pas provoquer d'inconfort. Contrairement au pain blanc, il apporte deux fois plus de fibres, ce qui facilite le transit intestinal et donne une impression de satiété.

Nourriture frite et aliments gras

Frites, chips, nuggets de poulet... Une fois que les produits frits sont ingurgités, ils provoquent une fermentation causée par les gras trans et les conservateurs que le corps ne peut pas digérer. En raison de cela, la nourriture provoque des ballonnements.

Glace et produits laitiers

Une forte consommation de produits laitiers peut s'avérer être à l’origine de ballonnements. À l’âge adulte, l'activité de l'enzyme responsable de la bonne digestion du glucose s'amoindrit. Par conséquent, le lactose n'est pas bien digéré et une fois dans le côlon, il fermente et provoque des gaz.

En outre, la glace provoque aussi une formation accrue de gaz à cause du lactose combiné au sucre, les deux pesant davantage sur le pancréas.

Viande transformée

Cette catégorie comprend tous les produits préparés industriellement: boulettes de viande, saucisses, saucissons. La viande est un produit qui périt vite donc pour la conserver plus longtemps des conservateurs et des graisses sont ajoutés. Ils nuisent à la digestion.

De plus, la viande transformée contient beaucoup de sel, ce qui provoque une rétention d'eau dans le corps provoquant le «gonflement» de l'estomac et une augmentation à court terme du poids.