Les aliments réchauffés au micro-ondes sont-ils dangereux pour la santé?

Est-il mauvais de consommer de la nourriture réchauffée au four à micro-ondes? D’après une nutritionniste russe, le seul effet des ondes sur les aliments est de les rendre plus chauds, comme lors d’une cuisson normale.

La nutritionniste russe Elena Motova a expliqué sur son compte Instagram si les plats réchauffés au four à micro-ondes étaient néfastes pour la santé.

Selon elle, ce moyen «n’est pas différent» de, par exemple, la friture ou la cuisson au four traditionnel.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Мотова, врач-диетолог (@dietologymotova) 11 Июн 2020 в 2:30 PDT

«Les émissions de micro-ondes ne sont pas des rayonnements ionisants: c'est-à-dire qu’elles ne frappent pas les électrons des atomes et ne détruisent pas les noyaux des éléments. Les micro-ondes affectent notre corps de la même manière que la nourriture: l’eau contenue dans les tissus se réchauffera sous leur effet», a écrit Mme Motova.

D’après elle, les fours à micro-ondes sont conçus de manière à éviter toutes les «fuites» d’ondes.

Comment ne pas faire d’erreurs

La nutritionniste a également expliqué comment utiliser le four à micro-ondes de la manière la plus sûre possible.

«Suivez les instructions du fabricant. Par exemple, il n'est pas recommandé d'allumer certains fours à micro-ondes lorsqu’ils sont vides.

Utilisez des contenants spéciaux portant la mention "pour les fours à micro-ondes"», a-t-elle indiqué.

En outre, Mme Motova a conseillé de ne pas utiliser le four si sa porte ne se ferme pas hermétiquement, si elle est «courbée, déformée ou autrement endommagée».

«N'utilisez pas le four s'il fonctionne avec la porte ouverte», a-t-elle résumé.