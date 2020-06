La Russie entame les essais cliniques de son vaccin contre le Covid-19

Des doses d’un vaccin expérimental russe contre le nouveau coronavirus ont été inoculées aux 18 premiers volontaires à l’hôpital militaire Nikolaï Bourdenko de Moscou, a annoncé le ministère russe de la Défense.

Plus de 560.000 cas en Russie

Ainsi, le ministère et le Centre de recherches en épidémiologie et microbiologie Nikolaï Gamaleï ont officiellement lancé les essais cliniques du vaccin russe contre le Covid-19, approuvés par le ministère de la Santé le 16 juin.

Les spécialistes qui observent les volontaires en permanence n’ont pour l’heure constaté ni effets indésirables ni complications, selon le ministère de la Défense. Dans quelques jours, un autre groupe de volontaires sera vacciné dans le cadre du même projet.

Cette annonce intervient alors que la chef du Service fédéral de surveillance dans le domaine de la santé (Roszdravnadzor) Alla Samoïlova a fait état de près de 500 décès liés au Covid-19 dans les rangs du personnel de santé en Russie.

Selon les données de l’université Johns-Hopkins, la Russie compte plus de 560.000 cas de contamination au nouveau coronavirus, soit le troisième pays le plus touché après les États-Unis et le Brésil, ainsi que 7.600 décès.